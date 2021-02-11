首季淨利息收入為385.53億元，按年上升4.95%，主要來自資產規模增長。期內淨利息收益率1.54%，按年下降1個基點。交行表示，在收息資產方面，受LPR利率下降等因素延續性影響，集團資產收益率按年有所下降；負債方面，則通過主動優化負債結構、降低負債成本，基本彌補了資產收益下行所帶來的影響。

手續費及佣金淨收入為125.34億元，按年下降0.49%，主要由於銀行卡及投資銀行等收入同比減少。

交行期內與貸款信用相關的減值損失138.15億元，按年增幅13.67%。交行不良貸款率1.64%，較上季末下降0.03個百分點，按年則增0.05個百分點。不良貸款餘額1011.04億元，較上季末增加3.49%，撥備覆蓋率為143.42%，較上季末下降0.45個百分點。

其他報道

中銀香港：首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%

虎視傳媒：預計今年內地業務收入佔達一半

成交跌至逾2個月低 恒指升231點 兆科跌14% 毛記跌17% 渣打升4%

天星銀行推24小時美元人民幣兌換服務

和黃醫藥：在內地啟動HMPL-689治療淋巴瘤II期臨床試驗

港航子公司遭內銀追數 要求交出機場用地

渣打：核心一級資本比率約13至14% 審慎看收購機會

沙特阿美擬售1%股份 中投或最大機會投資

渣打：有計劃將分行數目削減一半至約400間

滬深三大指數連升三日 上證收升0.52%

財庫局開通微信公眾號

國統局稱中國人口保持增長 英媒日前指跌穿14億

百度將於5月推出無人駕駛車Robotaxi服務

渣打：首季溢利增116% 2022年收入可望重返增長率5–7%

匯豐維持5%最優惠利率

路透社：騰訊或因壟斷被罰款逾100億元 罰金料低過阿里

恒指半日升180點 兆科跌13.6% 交行績前創52周高