交行上季賺219億 增長2.3%
文章日期：2021年4月29日 16:42
交通銀行（3328）公布首季業績，純利為219.46億元人民幣（下同），按年上升2.31%。首季營業收入按年上升5.14%至684.1億元，不過部分增長被信貸減值損失按年增加25.61%至149.38億元影響，單計撥備前利潤按年上升10.52%至400.51元。交行指，首季經營業績延續了「穩中有進、穩中提質」的趨勢，開局平穩。
首季淨利息收入為385.53億元，按年上升4.95%，主要來自資產規模增長。期內淨利息收益率1.54%，按年下降1個基點。交行表示，在收息資產方面，受LPR利率下降等因素延續性影響，集團資產收益率按年有所下降；負債方面，則通過主動優化負債結構、降低負債成本，基本彌補了資產收益下行所帶來的影響。
手續費及佣金淨收入為125.34億元，按年下降0.49%，主要由於銀行卡及投資銀行等收入同比減少。
交行期內與貸款信用相關的減值損失138.15億元，按年增幅13.67%。交行不良貸款率1.64%，較上季末下降0.03個百分點，按年則增0.05個百分點。不良貸款餘額1011.04億元，較上季末增加3.49%，撥備覆蓋率為143.42%，較上季末下降0.45個百分點。
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