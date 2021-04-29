港交所：新經濟公司佔港股市值27% 生科股未擬降門檻
文章日期：2021年4月29日 16:46
港交所今日公布，自3年前推行上市改革，截至今年3月底，採用《上市規則》18A章上市的未盈利生科股共31家，集資821億元；採用19C章上市的中概股共13家，集資2858億元。改革後，共錄得146家新經濟公司來港上市，涉及14.4萬億元市值，佔港股市值27%。
交投方面，改革後上市的新經濟公司於去年貢獻港股成交量的21%。此外，去年IPO市場有154隻新股，新經濟公司達51隻，貢獻全年64%新股集資額。今年首季再有18隻新經濟新股掛牌，錄得約1290億元集資額，傳統公司季內僅貢獻5%集資額。
港交所環球上市服務主管鮑海潔表示，今年新股管線繼續強勁，即將迎來不少高質素的新經濟公司。她表示，亦見到更多細分領域的新經濟公司，如企業服務、人工智能（AI）等，相信可以拓寬港股市場中的企業類型。
她表示，發行人來港上市，一般關心三個問題，包括本港規則及流程是否透明、是否有同類可比公司、以及本港市場的深度及流動性是否足夠。她表示，相信隨著不同類型企業來港，第二個問題的答案也將會變成肯定。
有中小型生科企業認為港交所18A上市門檻過高。鮑海潔表示，生物科技股方面，現時暫時未有計劃放寬門檻，但會持續觀察申請情況。她表示，現時多數申請公司均符合條件，未來要放寬門檻，需要投資者有一定的知識，能夠分辨哪些是優秀的生科公司、哪些較有前景，但相信這些專業知識無法一蹴而就。她又表示，港交所注重生科股投資者保護。
面對19C中概股退市風險，她表示，港交所於今年3月發出針對海外發行人制度的諮詢，相信可解決此問題。她表示，根據諮詢文件，未來若中概股被退市，可提前通知港交所，轉為主要上市。她指出，公司將可沿用原先的上市條件，僅需要滿足部分特殊條件，相信不會影響上市地位，之後便可有序在其他市場退市或作私有化安排。
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