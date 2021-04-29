中銀香港：首季提取減值準備前的淨經營收入跌9.8%
文章日期：2021年4月29日 16:40
中銀香港（2388）公布首季業績，提取減值準備前的淨經營收入按季回升16.3%，按年減少9.8%，至134.22億元。成本收入比率為28.06%。
計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為81.99億元，按年下跌22.0%，主要由於市場利率下降，令貸存利差收窄，以及債券投資及拆放同業平均收益率下降，淨息差收窄至1.11%，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷。
淨服務費及佣金收入按年上升30.3%至37.42億元，主要由於本季度投資市場氣氛良好，帶動證券經紀、基金分銷及保險佣金收入上升，信託及託管、繳款服務、匯票、貸款及信用卡業務佣金收入亦增加。
經營支出按年增加2.6%，其中人事費用增長，主要由於增聘員工，資訊科技投入亦上升，折舊及其他經營支出則下降。本集團成本收入比率為28.06%，維持本地銀行業較佳水平。
減值準備淨撥備為3.23億元，按年下降2.60億元，主要是本季度預期信用損失模型參數相對去年同期穩定。客戶貸款的年度化信貸成本為0.08%，較去年同期下跌8個基點。
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