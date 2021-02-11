北水缺席，大市成交跌至今年2月11日半日市的920.87億元成交後新低，大市全日高低波幅稍為增加至242點。美國維持息口不變，加上北水暫停，恒指借勢衝上50天線(29118.65點)，高見29405.12點，是2021年3月18日29596.58點後最高。