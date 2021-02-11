成交跌至逾2個月低 恒指升231點 兆科跌14% 毛記跌17% 渣打升4%
文章日期：2021年4月29日 16:21
北水缺席，大市成交跌至今年2月11日半日市的920.87億元成交後新低，大市全日高低波幅稍為增加至242點。美國維持息口不變，加上北水暫停，恒指借勢衝上50天線(29118.65點)，高見29405.12點，是2021年3月18日29596.58點後最高。
恒指收市升231點或0.8%，報29303點，成交金額1125億元，較上日減少17.43%；國指升35點或0.32%，報11049點。恒生科技指數收報8500點，跌0.38%。
藍籌42隻升，13隻下跌。百威（1876）升4.31%，收報25.4元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.71%，收報103.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻105點；港交所（0388）跌1.8%，收報480元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。
恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報179.4元，升2.63%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報42.75元，跌12.04%。
南水北上合計淨流入50.88億元人民幣，較上日增加153.38%，連續第5日流入，累計流入216.71億元。
兆科眼科（6622）上市，定價16.8元。收報14.32元，跌14.7%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.15元，升1.29%；中銀香港（2388）收報27.65元，升1.47%；工行（1398）收報5.25元，跌0.94%；交行（3328）創52周高，見5.1元，收報5.09元，升1.19%；中石油（0857）收報2.76元，升1.1%。
午後消息股表現
百度（9888）將於5月推出無人駕駛車Robotaxi服務。收報210.8元，跌0.47%。
睿見教育（6068）冀未來三年收入年增15%。收報3.93元，跌5.98%。
渣打（2888）首季溢利增116% 2022年收入可望重返增長率5–7%。收報55.05元，升4.3%。
路透社：騰訊（0700）或因壟斷被罰款逾100億元 罰款料低過阿里（9988）。騰訊收報631.5元，升0.56%；阿里收報231.4元，跌0.09%。
今早及隔晚消息股表現
匯豐：星港兩地推家族辦公室機構銀行服務。匯控（0005）收報48.3元，升1.79%。
保監局對控制權變更無異議，先施曾升1.6倍，收市升80%報0.54元，偉祿（1196）升1.5%。
美高梅中國（2282）首季EBITDAR轉賺500萬美元。收報12.98元，升3.02%。
毛記葵涌（1716）不悉股價升因。毛記葵涌（1716）收報1.12元，跌17.65%；萬華媒體（0426）收報0.126元，跌6.67%。
建行（0939）上季多賺2.8%，利率市場化拖累淨息差收窄。收報6.37元，跌1.24%。
比亞迪（1211）上季利潤倍增。收報168.8元，跌3.21%。
比亞迪電子（0285）上季多賺23%，收入升1.3倍。收報42.75元，跌12.04%。
買家條件不符公司利益，壹傳媒（0282）終止出售台蘋及物業。收報0.192元，跌5.88%。
萬科（2202）再傳分拆物管業務，擬年底上市籌20億美元。收報27.05元，升2.66%。
甘比伙華置（0127）再認購佳兆業（1638）債劵，涉資23.4億。華置報3.87元，跌0.25%。佳兆業收報3.44元，升0.58%。
中石化（0386）首季虧轉盈，賺179億，好過2019年同期水平。收報3.96元，升1.8%。
中人壽（2628）首季多賺67.2%，新業務價值按年下降13.2%。收報15.92元，升1.53%。
破頂股表現
醫療醫藥相關股破頂，包括，上海醫藥（2607）創52周高，見17.76元，收報17.28元，升0.23%；復星醫藥（2196）創52周高，見46.2元，收報46.1元，升3.95%。
教育股破頂，包括，中教控股（0839）創上市新高，見19.5元，收報18.46元，跌2.64%；新高教（2001）創52周高，見6.55元，收報6.14元，跌1.29%。
其他破頂股包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見83.95元，收報81.85元，跌0.3%；同程藝龍（0780）創上市新高，見20.5元，收報20元，無升跌；稻草熊（2125）創上市新高，見15.28元，收報15.1元，升8.01%；太古（0019）創52周高，見64.25元，收報64.1元，升1.83%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌；中國外運（0598）創52周高，見3.67元，收報3.63元，升1.11%。
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