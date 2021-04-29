渣打：核心一級資本比率約13至14% 審慎看收購機會
文章日期：2021年4月29日 15:48
渣打集團（2888）財務總監Andy Halford指出，目前集團的核心一級資本比率約為13%至14%，因此有條件去派息及回購股份。他又指出，最近花旗集團出售亞洲地區業務，他們會去檢視收購機會，但是會審慎看之，花旗部分出售的地區業務，渣打亦有在該等地區經營。
他在分析員會議上指出，財富管理業務在季內持續增長，亞洲的富裕客群需求持續，並且有少量增加銀行保險業務，配合該等客群的需要。儘管季內財富管理部門受惠港股交投增加，該集團回應分析員時表示，出現這個情況，與市場氣氛驅動及股票市場處於有利的情況有關，不過，更重要是，隨著高淨值客群增加，已陸續見客戶提升至Premium理財及優先理財戶口。集團更多了聚焦於數碼市場推廣，便利客戶分層。整體財富管理業務收入，亦在季內按年增長20%。
因應早年進行業務重組，該集團管理層在分析員會議內，可見今、明兩年不會再有類似過往幾年的大規模重組。印度業務受疫情的影響，則宜以各方的情況去分析，無論如何，該集團有信心印度市場最終會達致復蘇。
記者：陳偉燊
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