他在分析員會議上指出，財富管理業務在季內持續增長，亞洲的富裕客群需求持續，並且有少量增加銀行保險業務，配合該等客群的需要。儘管季內財富管理部門受惠港股交投增加，該集團回應分析員時表示，出現這個情況，與市場氣氛驅動及股票市場處於有利的情況有關，不過，更重要是，隨著高淨值客群增加，已陸續見客戶提升至Premium理財及優先理財戶口。集團更多了聚焦於數碼市場推廣，便利客戶分層。整體財富管理業務收入，亦在季內按年增長20%。

因應早年進行業務重組，該集團管理層在分析員會議內，可見今、明兩年不會再有類似過往幾年的大規模重組。印度業務受疫情的影響，則宜以各方的情況去分析，無論如何，該集團有信心印度市場最終會達致復蘇。

記者：陳偉燊

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