他又指出，隨著去年利率下跌的趨勢較大，息率走勢今年較為正常，業務量持續增長。隨著今年首季出現紀錄性水平，他見不到增長趨勢會為何會停止。經歷去年淨息差受壓，集團已恢復派息及回購股份，並且準備回饋股東。在建立表現掛鉤薪酬制度方面，他指出，他相信這有助回應高質素人材的需求，令渣打在爭取人材保持競爭力。他們會留意及確保人手有競爭力，確保業務向前發展。

另一方面，印度疫情轉差，Andy Halford表示，渣打對最新的情況感到關注，並確保業務及人員獲得支援，及會與政府共同合作，共同渡過難關。

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