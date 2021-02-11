渣打：有計劃將分行數目削減一半至約400間
文章日期：2021年4月29日 15:11
渣打集團（2888）財務總監Andy Halford今午在首季業績的電話會議內表示，集團在中期有計劃，將分行數目削減一半至約400間，並且削減寫字樓面積約三分之一。他說，隨著更多人轉往數碼化應用，他們會經常檢討分行的情況，所以決定削減分行數目。他們不會就個別市場削減分行的規模作出評論，但是他說，會有個別市場有較多分行。在削減分行數目同時，他們會繼續投資於顧客服務，及在分行協助有需要的人，轉往使用手機服務，不會排除弱勢社群在外。
他又指出，隨著去年利率下跌的趨勢較大，息率走勢今年較為正常，業務量持續增長。隨著今年首季出現紀錄性水平，他見不到增長趨勢會為何會停止。經歷去年淨息差受壓，集團已恢復派息及回購股份，並且準備回饋股東。在建立表現掛鉤薪酬制度方面，他指出，他相信這有助回應高質素人材的需求，令渣打在爭取人材保持競爭力。他們會留意及確保人手有競爭力，確保業務向前發展。
另一方面，印度疫情轉差，Andy Halford表示，渣打對最新的情況感到關注，並確保業務及人員獲得支援，及會與政府共同合作，共同渡過難關。
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