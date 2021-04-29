港股今早先升後升幅略為收窄，初段新舊經濟股多升，但期指結算日兼北水暫停，令市況較易舞高弄低，結果之後恒科指又轉弱。匯控（0005）及友邦（1299）升1%及3%，推動大市向上，內險股及券商股亦發力。近期熱炒的藥股個別發展，開拓（9939）再曾升10%後升幅全數蒸發，百濟神州（6160）升11.3%。汽車股個別發展，長汽（2333）曾失守20元後倒升1%，比亞迪（1211）首季業績後跌4%，同系的比亞迪電子（0285）績後更跌12%。

現時較值博的是油股。近期商品價格強勢，無論是有色金屬還是農產品均大幅挾升創多年新高，油價則較為落後。一方面，前兩者供求關係緊張，如銅鋁受惠電動車爆發性增長，農產品受到美國乾旱天氣刺激，而油價則因全球新一波疫情料影響需求。不過，疫情主要集中在印度，暫時對其他國家影響有限，而油價其實也貼近1個月高位，沙特也已提高5月出口亞洲的油價，已完全消化了疫情消息。

昨晚美股的石油板塊勢，XOP升逾4%，港股這邊中海油（0883）仍是處於低位。從走勢來看比較弱，但很多利淡因素，如受到美國制裁、油價前景未明都已反映，風險回報是吸引的。

有趣的現象是，近期中石油（0857）及中石化（0386）較中海油更強勢，前兩者今早便升約2%。市場似乎對於下游的煉油、分銷業務看法更為正面，一個可能性是加油站可轉化為充電站、加氫站。但是否如此仍要觀察。

張兆聰

明報首席評論員