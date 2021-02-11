集團行政總裁Bill Winters表示，第一季度的業績表現強勁。多個市場均展現經濟復蘇，促使交易量及盈利能力提升，當中金融市場及財富管理業務的表現尤其突出，財富管理業務甚至取得歷來最佳的季度業績。策略性重點領域（包括以與別不同的可持續發展產品領先市場）增長勢頭良好。儘管利率低企，但預計基本業務動力將於2021年下半年帶動收入增長。

渣打指，若干較大型市場在未來幾個季度將繼續推動全球經濟走出衰退，但仍然預計經濟復蘇將會起伏不定且分佈不均。

渣打預期，隨著淨息差已經大致穩定，收入將在下半年重拾增長，全年度收入則將與2020年全年度收入相若（按固定滙率基準計算），而2022年全年度收入可望重返增長率5–7%的中期指引水平。

預期2021年全年度支出將依然較2020年全年度略微增加，原因是持續投資數碼能力，惟按固定匯率基準計算支出應保持在100億元以下。由於貸款損失率可能介乎或低於35–40個基點的中期指引範圍，因此我們預計2021年全年度的減值支出將按年大幅減少。

期內，淨息差基本穩定在122個基點，按季減少2個基點，若不包括2020年第四季度的一次性利息信貸則大致持平；其他收入增加4%，不包括債務價值調整；財富管理、金融市場業務及資產負債表的增長幾乎抵銷了因淨息差按年減少30個基點而導致的3.8億元淨利息收入流失。

期內，信貸減值按年減少9.36億元至2,000萬元；按季減少3.54億元。高風險資產：連續第三個季度有所減少，第一季度內減少11億元，按年基本持平。

資本水平及高流動性維持強勁。普通股權一級資本比率為14.0%，去年底止為14.4%；溢利增加40個基點，被風險加權資產增長減少50個基點、2.55億元股份回購減少10個基點及應計中期普通股股息所抵銷。

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