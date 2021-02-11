報道指，懲處原因將包括在反壟斷審查中不當申報過去的一些收購和投資，以及騰訊某些業務上的反競爭做法，尤其是音樂流業務。就不當申報過去的一些收購和投資，按規定為每宗最高罰款50萬元人民幣。

中國國家市場監督管理局和騰訊沒有立即回應路透社的提問。

消息指，監管機構的態度肯定與阿里巴巴不同，騰訊並非最大的目標，但由於反壟斷的行動進行中，也沒有理由不罰騰訊。

消息亦指，只要核心業務仍然完好無缺，騰訊並不介意支付罰款，如有需要亦願意支付更多的罰款。

騰訊半日報633元，升0.79%，成交金額40億元。

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