路透社：騰訊或因壟斷被罰款逾100億元 罰款料低過阿里
文章日期：2021年4月29日 12:20
路透社引述消息報道，中國計劃對騰訊（0700）處以巨額罰款，作為其對互聯網巨頭進行反壟斷制裁的一部分。消息指，騰訊可能面臨至少100億元人民幣的罰款，金額或低於早前阿里巴巴的182.28億元人民幣。
報道指，懲處原因將包括在反壟斷審查中不當申報過去的一些收購和投資，以及騰訊某些業務上的反競爭做法，尤其是音樂流業務。就不當申報過去的一些收購和投資，按規定為每宗最高罰款50萬元人民幣。
中國國家市場監督管理局和騰訊沒有立即回應路透社的提問。
消息指，監管機構的態度肯定與阿里巴巴不同，騰訊並非最大的目標，但由於反壟斷的行動進行中，也沒有理由不罰騰訊。
消息亦指，只要核心業務仍然完好無缺，騰訊並不介意支付罰款，如有需要亦願意支付更多的罰款。
騰訊半日報633元，升0.79%，成交金額40億元。
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