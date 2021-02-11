恒指半日升180點 兆科跌13.6% 交行績前創52周高
文章日期：2021年4月29日 12:11
美聯儲續放鴿，加上美國無意與中國衝突，資金趁北水放假炒高恒指並升穿50天線(29117.61點)，是7個交易日來首次。恒指今早高開196點，高位升333點，低位升133點，高低波幅200點。
恒指半日升180點或0.62%，報29251點，成交金額682億元；國指升42點或0.38%，報11057點。恒生科技指數收報8495點，跌0.44%。
藍籌41隻升，11隻下跌，3隻無升跌。友邦（1299）升3.31%，收報103.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻94點；港交所（0388）跌1.68%，收報480.6元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。
恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.72元，升2.88%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報42.6元，跌12.35%。
南水北上合計淨流入34.93億元人民幣，較上日增加73.97%，連續第5日流入，累計流入200.77億元。
兆科眼科（6622）上市，定價16.8元。半日收報14.5元，跌13.6%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）收報3.15元，升1.29%；中銀香港（2388）收報27.55元，升1.1%；交行（3328）創52周高，見5.1元，收報5.08元，升0.99%；工行（1398）收報5.3元，無升跌；中石油（0857）收報2.78元，升1.83%。
保監局對控制權變更無異議，曾升1.6倍，半日升80%，偉祿（1196）升3.4%。
美高梅中國（2282）首季EBITDAR轉賺500萬美元。收報12.86元，升2.06%。
毛記葵涌（1716）不悉股價升因。毛記葵涌（1716）收報1.5元，升10.29%；萬華媒體（0426）收報0.126元，跌6.67%。
建行（0939）上季多賺2.8%，利率市場化拖累淨息差收窄。收報6.4元，跌0.78%。
比亞迪（1211）上季利潤倍增。收報167.3元，跌4.07%。
比亞迪電子（0285）上季多賺23%，收入升1.3倍。收報42.6元，跌12.35%。
買家條件不符公司利益，壹傳媒（0282）終止出售台蘋及物業。收報0.195元，跌4.41%。
萬科（2202）再傳分拆物管業務，擬年底上市籌20億美元。收報26.85元，升1.9%。
甘比伙華置（0127）再認購佳兆業（1638）債劵，涉資23.4億。華置報3.9元，升0.5%。佳兆業收報3.46元，升1.17%。
中石化（0386）首季虧轉盈，賺179億，好過2019年同期水平。收報3.98元，升2.31%。
中人壽（2628）首季多賺67.2%，新業務價值按年下降13.2%。收報15.96元，升1.79%。
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