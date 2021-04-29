匯豐將透過更豐富及多元化的投資銀行方案及機會，全面配合家族辦公室日益成熟的發展，以及對金融服務與日俱增的需求。同時，匯豐於可持續金融及ESG投資方面具市場領導地位，透過新的服務範疇，亞洲家族亦可與匯豐攜手以創新方式進行可持續投資。

匯豐私人銀行亞太區總監陳秀明表示，注意到正在設立及擴展家族辦公室的亞洲客戶愈來愈注重制度建設，採用機構銀行方法在其投資組合中建立延續性，多元分散效益及韌性。隨著超高淨值客戶及企業把家族財富管理趨向專業化，匯豐將把握此契機提供私人銀行及投資銀行團隊的全面諮詢及構建方案能力，以期滿足客戶更趨複雜的投資及家族財富需求。

匯豐市場與證券服務部環球新興市場及財富銷售主管Antony Shaw表示，藉與私人銀行業務合作，匯豐能按照家族辦公室的特定所需，利用過往只為機構客戶而設的公共和私人交易方案，為家族帶來度身訂造的投資機遇。這些家族的業務大多與匯豐有深厚淵源，匯豐現進一步善用全面投資銀行服務、豐富市場經驗，以及構建方案能力等優勢拓展服務覆蓋範疇，將更能滿足家族的財富需求。

陳秀明指，將投資於人才及科技實力，並利用匯豐作為環球綜合銀行的內部專長研發新產品及服務，為整個客戶群帶來獨特的財富體驗，特別是對高淨值和超高淨值客戶。今年2月，匯豐宣布未來五年斥資逾35億美元，壯大亞洲財富管理及個人銀行的業務增長。

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