港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.24點子至0.03643%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04536%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.05732%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.17375%；6個月期HIBOR跌0.18點子至0.30804%；12個月期HIBOR跌0.11點子至0.43714%。

美元指數現報90.536貶值0.073點或0.08%。

美元1個月期LIBOR報0.11025%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0195%，終止連續1日收窄，利差是2021年4月27日後最高，當日差距為-0.0188%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年4月26日，當日利差報-0.0217%。

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