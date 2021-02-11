蘋果銷售勝預期 料第三季收入強勁增長 預警晶片短缺影響iPad和Mac
文章日期：2021年4月29日 11:02
蘋果公布第二季業績，銷售額869億美元，較2020年同期增長54%，高過市場預期的773億美元，主要受惠於5G網絡的iPhone 12銷售強勁，及在家學習和工作也帶動iPad和Mac的銷售。因去年同期實施封鎖使基數較低，大中華地區今季收入177.3億美元，按年升87%。另外，又宣布900億美元回購。公司又預期，第3季收入可望交出「強勁的兩位數年增幅」。
產品收入方面，iPhone收入按年增5.5%至479.4億美元，好過預期的414.3億美元；Mac收入按年增70.1%至91億美元，好過預期的68.6億美元；iPad收入按年增78.9%至78億美元，好過預期的55.8億美元；可穿戴設備、家用設備和配件(含AirPods和AppleWatch)收入按年增24%至78.3億美元，好過預期的77.9億美元；服務(含iCloud、AppleMusic)收入按年增26.7%至169億美元，好過預期的155.7億美元。
財務長梅斯特里(LucaMaestri)預期，截至6月止的的第3季收入可望交出「強勁的兩位數年增幅」，但由於iPhone12去年比往年遲推出，第3季和第2季相比的收入下降幅度(即季減幅度)可能大於往年。又預計全球晶片荒將使蘋果本季(第3季)收入減少30億至40億美元。
行政總裁庫克透露，晶片缺貨「主要影響 iPad 和 Mac」，預期這些產品將面臨供應面的阻礙，他無法預測供應短缺情況會持續多久，因為大部分產業都使用和汽車業同一類晶片，而大部分問題出在這些使用舊一代技術生產的晶片上。
蘋果收市跌0.6%，延長時段轉升2.3%，報136.73美元。
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