產品收入方面，iPhone收入按年增5.5%至479.4億美元，好過預期的414.3億美元；Mac收入按年增70.1%至91億美元，好過預期的68.6億美元；iPad收入按年增78.9%至78億美元，好過預期的55.8億美元；可穿戴設備、家用設備和配件(含AirPods和AppleWatch)收入按年增24%至78.3億美元，好過預期的77.9億美元；服務(含iCloud、AppleMusic)收入按年增26.7%至169億美元，好過預期的155.7億美元。

財務長梅斯特里(LucaMaestri)預期，截至6月止的的第3季收入可望交出「強勁的兩位數年增幅」，但由於iPhone12去年比往年遲推出，第3季和第2季相比的收入下降幅度(即季減幅度)可能大於往年。又預計全球晶片荒將使蘋果本季(第3季)收入減少30億至40億美元。

行政總裁庫克透露，晶片缺貨「主要影響 iPad 和 Mac」，預期這些產品將面臨供應面的阻礙，他無法預測供應短缺情況會持續多久，因為大部分產業都使用和汽車業同一類晶片，而大部分問題出在這些使用舊一代技術生產的晶片上。

蘋果收市跌0.6%，延長時段轉升2.3%，報136.73美元。

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