拜登稱不尋求與中國衝突 美元弱 在岸人民幣升值見逾1個月高
文章日期：2021年4月29日 10:40
美國總拜登表示，「在與習近平主席的討論中，我告訴他，我們歡迎這種競爭，而且我們不尋求衝突」，拜登表示，他向習近平清楚表明，他「將全面捍衛美國利益」。
在岸人民幣曾升值最多0.19%，升值至6.4669元，是2021年3月4日6.4665元後最強。連續升值4日，累計升值0.0273元，對上一次連續升值4日是2021年4月15日。
美元指數曾向下，低見90.424點，是2021年2月26日90.132點後新低，反映美元貶值。
拜登指，美國，中國和其他國家正在為贏得21世紀而彼此競爭，包括中國在內的每個國家在全球經濟中都必須遵循相同的規則。
拜登表示，美國可以在渦輪機、電池和電動汽車領域引領世界，認為沒有理由美國不能引領全球替代能源和電動汽車的生產，「沒有理由不能在匹茲堡、而是在北京建造風力渦輪機的葉片」。
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