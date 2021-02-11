北水暫停，恒指借勢升穿50天線(29117.94點)，是近7個交易日來首次。恒指今早高開196點或0.68%，報29268點，成交金額38億元；國指今早高開80點或0.74%，報11095點。恒生科技指數開市報8585點，升0.62%。