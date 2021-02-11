缺北水 恒指升穿50天線高開196點 兆科上市跌7%
文章日期：2021年4月29日 09:25
北水暫停，恒指借勢升穿50天線(29117.94點)，是近7個交易日來首次。恒指今早高開196點或0.68%，報29268點，成交金額38億元；國指今早高開80點或0.74%，報11095點。恒生科技指數開市報8585點，升0.62%。
藍籌43隻升，2隻下跌，10隻無升跌。申洲國際（2313）升2.69%，報179.1元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.83%，報639.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點；中銀香港（2388）跌0.37%，報27.15元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點。
恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報86.3元，升2.01%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報46.2元，跌4.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中行（3988）開市報3.15元，升1.29%；中銀香港（2388）開市報27.15元，跌0.37%；交行（3328）開市報5.03元，無升跌；工行（1398）開市報5.3元，無升跌；中石油（0857）開市報2.78元，升1.83%。信行（0998）開報4.19元，升1.9%。
兆科眼科（6622）上市，定價16.8元。開市報15.52元，跌7.6%。
美高梅中國（2282）首季EBITDAR轉賺500萬美元。開市報12.72元，升0.95%。
毛記葵涌（1716）不悉股價升因。開市報1.36元，無升跌；萬華媒體（0426）開市報0.136元，升0.74%。
建行（0939）上季多賺2.8%，利率市場化拖累淨息差收窄。開市報6.46元，升0.16%。
比亞迪（1211）上季利潤倍增。開市報171.1元，跌1.89%。
比亞迪電子（0285）上季多賺23%，收入升1.3倍。開市報46.2元，跌4.94%。
買家條件不符公司利益，壹傳媒（0282）終止出售台蘋及物業。開市報0.213元，升4.41%。
萬科（2202）再傳分拆物管業務，擬年底上市籌20億美元。開市報26.7元，升1.33%。
甘比伙華置（0127）再認購佳兆業（1638）債劵，涉資23.4億。華置開市報3.88元，無升跌。佳兆業開市報3.49元，升2.05%。
中石化（0386）首季虧轉盈，賺179億，好過2019年同期水平。開市報3.92元，升0.77%。
中人壽（2628）首季多賺67.2%，新業務價值按年下降13.2%。開市報15.8元，升0.77%。
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