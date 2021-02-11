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港股ADR升74點 北水暫停 工中交信行、中石油業績 兆科上市

文章日期：2021年4月29日 08:54

美股向下，港股ADR升74點或0.26%，報29146點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.45%，折合報630.81元；阿里巴巴（9988）跌0.82%，折合報229.7元；美團（3690）升0.72%，折合報311.64元；匯控（0005）升0.88%，折合報47.87元；建行（0939）跌0.41%，折合報6.42元。

道期升0.09%，標期升0.3%，納期升0.6%。韓股現升0.27%，澳股現升0.16%。

內地五一假期前夕，北水休市。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中行（3988）、中銀（2388）、交行（3328）、信行（0998）、工行（1398）、中石油（0857）

兆科眼科（6622）上市，定價16.8元。

美高梅中國（2282）首季EBITDAR轉賺500萬美元。

毛記葵涌（1716）不悉股價升因。

建行（0939）上季多賺2.8%，利率市場化拖累淨息差收窄。

比亞迪（1211）上季利潤倍增。

比亞迪電子（0285）上季多賺23%，收入升1.3倍。

買家條件不符公司利益，壹傳媒（0282）終止出售台蘋及物業。

萬科（2202）再傳分拆物管業務，擬年底上市籌20億美元。

甘比伙華置（0127）再認購佳兆業（1638）債劵，涉資23.4億。

中石化（0386）首季虧轉盈，賺179億，好過2019年同期水平。

中人壽（2628）首季多賺67.2%，新業務價值按年下降13.2%。

 

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