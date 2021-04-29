議息聲明指，「在疫苗接種取得進展和強有力的政策支持下，經濟活動和就業指標都出現增強」，「受疫情負面影響最嚴重的部門仍然脆弱，但也展現出好轉。通脹上升，很大程度上反映了暫時性因素的影響」。另外，「經濟前景仍面臨風險」一字，亦較早前使用的「重大風險」溫和。

聯儲局主席鮑威爾在會後舉行的記者會上稱，經濟復蘇步伐比預期要快，但「仍然不平衡，而且遠遠沒有完成」，經濟「距離實現我們的目標還有很長一段路」，重申不會改變債券購買速度，直到就業和通脹目標取得「實質性的進一步進展」，他補充指，「距離看到實質性的進一步進展尚需時日」。

鮑威爾在回應有關諸如GameStop Corp.和狗狗幣導致的上漲是否對金融穩定構成威脅時稱，「部分資產價格很高」，資產價格是聯儲局評估穩定性的一個因素，但不是唯一因素。他又認為，市場某些部分「有些泡沫，這是事實」，但無論是否有泡沫，都無意馬上關閉流動性投放的閘門。「我不會說市場與貨幣政策無關，但它與疫苗接種及經濟的重新開放有很大關係，這是過去幾個月來推動市場走勢的因素」。

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