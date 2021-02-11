聯儲局維持經濟刺激力度 美債上升 美股下跌 道指跌164點
文章日期：2021年4月29日 08:15
聯儲局維持經濟刺激力度不變，美股下跌，美債上升。聯儲局對經濟狀況評估正面，表示近期通脹上升看起來是「暫時的」，讓投資者放心央行不急於收水。Alphabet股價創新高，因廣告銷售激增；微軟跌至三周低點，因業績未能帶來驚喜。
道瓊斯工業平均指數收跌164點，跌幅0.49%，報33820點。標普500指數收跌3點，跌幅0.09%，報4183點。納斯達克綜合指數收跌39點，或0.28%，報14051點。
Amgen跌7.22%，報236.71美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低121點，而Visa升1.54%，報233.45元，貢獻道指23點。
科技股方面，蘋果收市報133.58元，跌0.6%，谷歌母公司Alphabet收市報2359.04元，升2.97%，亞馬遜收市報3458.5元，升1.2%，Facebook收市報307.1元，升1.16%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報439點。德國DAX指數收漲0.29%，報15292點；法國CAC 40指數漲0.53%，報6306點；英國富時100指數收漲0.27%，報6963點。