聯儲局維持經濟刺激力度不變，美股下跌，美債上升。聯儲局對經濟狀況評估正面，表示近期通脹上升看起來是「暫時的」，讓投資者放心央行不急於收水。Alphabet股價創新高，因廣告銷售激增；微軟跌至三周低點，因業績未能帶來驚喜。