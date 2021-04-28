佳兆業1.4億購鵬程亞洲三成股權 將提現金要約
文章日期：2021年4月28日 20:46
佳兆業（1638）向細價股鵬程亞洲（0936）原主席曾力以每股0.45元，收購其持有的30.6%或3.244億股，涉資1.4598億元。由於佳兆業主席郭英成家族成員，包括郭英成女兒郭曉亭及相信亦是家族成員的郭曉欣、郭灝麗，已持有26%或2.756億股鵬程亞洲，故被視為一致行動人士，故交易完成後，佳兆業將持有達56.6%或6億股鵬程亞洲股份，並需提出強制性無條件現金要約，佳兆業有意維持鵬程亞洲的上市地位。
今次現金要約價為每股0.45元，較今日鵬程亞洲收市價0.57元折讓約21.1%。按目前鵬程亞洲已發行股本10.6億股計，撇除佳兆業拎有的6億股後，涉及4.6億股需要進行現金要約，涉資約2.07億元。
佳兆業相信，收購事項及要約對鵬程及佳兆業及各自的附屬公司均屬相輔相成，兩者在中港提供及交付的交叉產品及服務將創造協同作用及化學作用。
早在2019年，郭曉亭已聯同相信亦是家族成員的郭曉欣、郭灝麗入股鵬程亞洲（0936），其後更委任與郭英成關係密切的郭培能為副主席，該公司則在其入主後，以8590萬元投得旺角一幅蚊型住宅地。連同長沙灣弦雅、集團以逾5億元購入的西營盤東邊街舊樓，以35億元奪得青山灣住宅地，加上早前入股原先由高銀（0530）持有的啟德地皮5成股權，佳兆業目前在港已擁有至少5個項目。
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