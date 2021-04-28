對於較早前有傳港交所裁員，戴志堅表示，他們本身具有規模，服務範圍涉及專業，因此會不斷檢討同事的表現及人事上的需要，要尋求適合的人選在適當的崗位上，去保持高水準的服務。另他們會將營運成本用於適當的地方，預期不會增加得太快，並且會有措施控制成本。

在新產品方面，戴志堅稱，債券通南向通方面現時無甚消息可予補充，並正待內地有更多公布。至於推動A股期貨發展，他不諱言，港交所已經做了很多工夫，更認為現時是適當時候去推出有關產品，但是最終還是取決於監管機構批准而定。

目前他們在發展SPAC（特別用途收購公司）市場亦未有太多東西可供透露，但是他指出，即使香港在新股市場目前表現強勁，但是亦有需要探討從不同方向去引進中港及海外公司過來，並且要提供多途徑的選擇。在開發綠色產品方面，港交所亦在監管方面下工夫，包括在提升企業管治、ESG、多元化等方面進行諮詢，冀香港可以有更多綠色的公司，供應予需求增多的國際基金。另會等待時機發展綠色產品，交易所留意到未來市場對碳排放的需求一直增加，港交所會與投資者及經紀一同研究，尋求適合時間推出產品。

未來港交所亦會不斷投資資訊科技，戴志堅稱，期望保證有穩定、透明及高效的系統，並且已經做很多工夫著手擴容，令到交易、清算及訊息發布可同步進行，同時會盡量嘗試多用機械人及人工智能技術，及在風險管理方面的技術投資較多。他指出，由於發現市場波動性大並出現意外情況，因此他們在計算模型方面盡量配合不同市況，做好風險管理。倫敦金屬交易所（LME）亦正就推動電子化方面著手諮詢，冀第二季有結果。

因應港交所已入股廣州期貨交易所，戴志堅形容，這是重要的突破投資，首次有境外公司投資內地交易所，盼望雙方在產品方面有更多合作及配合，亦會探索在潔淨能源及綠色金融方面去開發。他相信，長遠會對大灣區發展有更多作用。

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