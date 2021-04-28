今次甘比、華置及劉氏家族認購的佳兆業新美元債，為2025年11月11日到期的11.7厘5億美元債，每半年派息一次。華置指，今次擬認購新票據作投資用途，作為其一般及日常業務過程中進行證券投資活動之其中一環，認為在當前低利率環境下，計及新票據之利率及債務工具之現行市價，認購將為集團提供機會提高投資收入，並擬透過內部資源及或借貸為認購事項提供資金。

據指，華人置業及劉氏家族早於2010年4月起投資佳兆業債券，並因而持續賺取理想回報，並認為佳兆業近年深耕粵港澳大灣區，故對其前景充滿信心。

華置及劉氏家族持有不同國家不同板塊的股票及債券，當中因對國家發展方向投以信心一票，所以加重了對國內大型優質企業的股票及債券投資，數量持續增加，現累計約投資數十間國內公司股票或債券，務求令投資組合更豐富，更多元化。

華置及劉氏家族又強調，對於內地及香港的前景充滿信心，只要遇到合適的機會，便會持續在內地及香港大力投資，其中特別留意大灣區的項目，希望把握大灣區的發展機遇。

以往甘比、華置及劉氏家族已多次投資內房股、債，包括華置大股東劉鑾雄（大劉）「鋤DEE會」好友許家印旗下的中國恒大（3333）及中梁控股（2772）等債券。

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