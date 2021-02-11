中石化首季虧轉盈 賺179億 好過2019年同期水平
文章日期：2021年4月28日 16:50
中石化（0386）公佈，首季轉虧為盈，賺179.29億元人民幣(下同)，好過2019年同期水平，收入升4.1%至5769.82億元。
公司指，第一季全球疫情防控效果逐步顯現，中國經濟運行保持恢復性增長，布倫特原油現貨均價為60.9美元/桶，按年增長21.2%，境內成品油需求穩步恢復，天然氣和化工產品需求保持較快增長。
勘探及開發業務方面，息稅前利潤為30.72億元，按年增長54.1%。天然氣銷量按年增長37%。一季度油氣當量產量117.03百萬桶，按年增長4.2%，其中天然氣產量2,916億立方英尺，按年增長16.8%。
煉油板塊息稅前利潤為198.85億元，按年扭虧為盈，也好於2019年同期水平。一季度產量按年增長187%，市場佔有率不斷提升。一季度，完成原油加工量6,252萬噸，按年增長16.3%。
營銷及分銷板塊息稅前利潤為85.50億元，按年扭虧為盈，也好於2019年同期水平。境內成品油總經銷量4,003萬噸。
化工板塊息稅前利潤為89.33億元，按年扭虧為盈，也好於2019年同期水平。
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