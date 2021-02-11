業績期及儲局議息 恒指悶局升129點 成交見兩周低 毛記升幅收窄
文章日期：2021年4月28日 16:26
市場觀望聯儲局議息，及本周多隻藍籌公布業績，恒指全日高低波幅收窄至184點，成交金額亦跌至近兩周低。
恒指收市升129點或0.45%，報29071點，成交金額1362億元，較上日減少6.31%；國指升31點或0.28%，報11014點。恒生科技指數收報8532點，升0.19%。
走勢上，恒指續於10天線(28942.64點)爭持，20天線(28794.62點)及50天線(29136.05點)之間波動。
藍籌25隻升，28隻下跌，2隻無升跌。安踏（2020）升4.04%，收報141.7元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.15%，收報47.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；吉利（0175）跌3.95%，收報20.65元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌3.8%，收報25.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報125.4元，升4.67%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報93.15元，跌4.27%。
北水南下合計淨流入8.66億元，較上日增加3.72%，連續第9日流入，累計流入327.44億元。南水北上合計淨流入20.08億元人民幣，較上日減少42.83%，連續第4日流入，累計流入165.84億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報174.4元，跌1.75%；中國人壽（2628）收報15.68元，升0.13%；中興通訊（0763）收報20.4元，升1.75%。
午後消息股表現
港交所（0388）首季純利增七成，創季度新高。收報488.8元，跌0.24%。
國泰（0293）：短中期無明顯改善，推自願離職計劃。收報6.98元，跌1.69%。
中電信（0728）首季純利增一成至64.41億元。收報2.74元，升1.86%。
中海外（0688）首季經營溢利升10% 淨借貸比率為40.1%。收報19.54元，跌0.1%。
葉氏化工（0408）盈喜，首季純利勝去年上半年逾倍。收報4.3元，升9.6%。
東方昇沐浴風波，毛記葵涌（1716）曾大升1.8倍、萬華（0426）升30%。毛記葵涌收報1.36元，升106.06%；萬華媒體收報0.135元，升28.57%；壹傳媒（0282）收報0.204元，升14.61%。
中教（0839）擬每年擬以20至30億元購併學校，探素發債空間。中教創上市新高，見19.48元，收報18.96元，升7.24%。
今早及隔晚消息股表現
百勝中國（9987）首季多賺2.7倍。收報486元，升5.3%。
東方海外（0316）遭股東折讓11.5%配股減持 套現8.4億元。報124.1元，跌8.4%。
江銅（0358）首季多賺436.29%。報18.7元，跌3.5%。
歡喜傳媒（1003）以2.15元即折讓約2.01%配股，集資淨額4.67億元。報2.39元，升11.1%。
國藥（1099）首季多賺49.7%。收報24.2元，跌0.21%。
傳中央查螞蟻上市快速獲批原因 馬雲暫被禁出境。阿里巴巴（9988）收報231.6元，升2.3%。
新地（0016）逾70億人民幣投得廣州南站核心區地皮。收報118.7元，升0.51%。
樂嘉思（1867）賣盤 每股要約價0.22元 溢價83.3%。報0.26元，升116%。
萬洲國際（0288）3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰。收報6.87元，升3.15%。
寶勝國際（3813）、裕元工業（0551）發盈喜。寶勝國際報1.9元，升1.06%；裕元報19.72元，升0.71%。
安徽海螺（0914）首季純利升18.22%至58.1億元。收報47.05元，升0.11%。
中遠海運港口（1199）首季少賺20%。收報6.5元，升1.25%。
破頂股表現
多隻物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見82.35元，收報82.1元，升4.85%；綠城服務（2869）創上市新高，見13.76元，收報13.72元，升11.18%。
內需股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見66元，收報64.25元，跌0.7%；361度（1361）創52周高，見3.29元，收報3.18元，升0.95%；
醫療醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創52周高，見19.2元，收報18.5元，無升跌；上海醫藥（2607）創52周高，見17.28元，收報17.24元，升2.13%；復星醫藥（2196）創52周高，見45.2元，收報44.35元，升9.24%。
航運物流股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見31.4元，收報31.25元，升2.63%；中國外運（0598）創52周高，見3.67元，收報3.59元，跌0.83%。
其他破頂股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見976.5元，收報943元，升1.18%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.75元，收報0.72元，升1.41%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌。
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