下一步，銀保監會將持續加強股東股權和關聯交易監管，推動專項整治工作常態化，聚焦重點機構重點問題，加強處置處罰和公開披露，持續抓好存量風險化解和增量風險防範。同時，制定出台銀行保險機構公司治理準則、大股東行為監管指引、關聯交易管理辦法、董事監事履職評價辦法等公司治理重要監管規制，嚴格貫徹「穿透監管」和「實質重於形式」原則，建立關聯交易監管系統，信息化助力關聯方識別和關聯交易監測，前置風險防範端口，提高關聯交易監管有效性和精準性，建立和完善中國特色的現代公司治理機制，促進銀行業保險業高質量發展。

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