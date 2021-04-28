投資者關係總監郭盈瑩指出，隨著內地落實新的高等教育行業政策，他們見不到有限制併購及關連交易的情況，另亦推進加快現代職業教育發展，尤其後者，集團會關注及物色機會。莫貴標補充，集團會優先關注職教本科學校併購，待2至3年後可以佈局參與大學級以下項目。由於職業教育機構多租賃物業經營為主，因此收購項目時成本較低，但是招生成本相對較高，所以他們會在參與項目時著手降低。

在國際分部方面，澳洲國王學院在疫情期間招生增長40%，郭盈瑩稱，中教已委派一名校長參與管理，提高辦學效率及招生，並安排舆集團的內地院校協調及聯合提供教育，令學生不用出國也可接受海外教育，並且可以每年提高學費約2萬元。同時，中教亦在課程上注重行業發展及需求，因此令每年從每名學生收取學費方面金額可以提高，每年平均加幅亦比普通學科每年加5%為高，可達8%。儘管中外關係緊張，他們仍然繼續留意國際教育市場的發展機會。

雖然受到新購併院校毛利率較低影響，但是莫貴標指出，集團整體毛利率仍保持在逾60%水平，他們會透過提升招生及營運效率，去改善情況。現時高等教育、職教及國際教育的毛利率分別達60%、60%及70%。如職教及國際教育部份扣除招生成本，毛利率亦可達50%。

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