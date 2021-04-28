恒指半日升36點 港交所績前升0.9% 百勝中國升5.8%
文章日期：2021年4月28日 12:11
恒指半日升36點或0.13%，報28978點，成交金額699億元；國指升1點或0.01%，報10984點。恒生科技指數收報8507點，跌0.11%。恒指今早高開50點，高位升126點，低位跌54點高低波幅180點。
藍籌24隻升，26隻下跌，5隻無升跌。萬洲（0288）升3.45%，收報6.89元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.96%，收報46.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；小米（1810）跌5.13%，收報24.95元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報127元，升6.01%；跌幅最大的是小米（1810）收報24.95元，跌5.13%。
北水南下合計淨流入0.29億元，較上日減少96.47%，連續第9日流入，累計流入319.08億元。南水北上合計淨流入8.65億元人民幣，較上日減少75.39%，連續第4日流入，累計流入154.4億元。
南華早報：國泰（0293）預期短中期無明顯改善 推自願離職計劃。國泰收報7.02元，跌1.13%。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報175.8元，跌0.96%；中國人壽（2628）收報15.72元，升0.38%；港交所（0388）收報494.4元，升0.9%；中興通訊（0763）收報20.2元，升0.75%。
百勝中國（9987）首季多賺2.7倍。收報488元，升5.8%。
東方海外（0316）遭股東折讓11.5%配股減持 套現8.4億元。報125.4元，跌7.5%。
江銅（0358）首季多賺436.29%。報18.52元，跌4.4%。
歡喜傳媒（1003）以2.15元即折讓約2.01%配股，集資淨額4.67億元。報2.29元，升6.5%。
國藥（1099）首季多賺49.7%。收報23.9元，跌1.44%。
傳中央查螞蟻上市快速獲批原因 馬雲暫被禁出境。阿里巴巴（9988）收報230.8元，升1.94%。
新地（0016）逾70億人民幣投得廣州南站核心區地皮。收報118.8元，升0.59%。
樂嘉思（1867）賣盤 每股要約價0.22元 溢價83.3%。報0.26元，升116%。
萬洲國際（0288）3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰。收報6.89元，升3.45%。
寶勝國際（3813）、裕元工業（0551）發盈喜。寶勝國際報1.95元，升3.7%；裕元報19.94元，升1.8%。
安徽海螺（0914）首季純利升18.22%至58.1億元。收報47.15元，升0.32%。
中遠海運港口（1199）首季少賺20%。收報6.48元，升0.93%。
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