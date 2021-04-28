國泰：短中期無明顯改善 推自願離職計劃
文章日期：2021年4月28日 12:24
【12：22更新】國泰回應，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直以來僅能維持基本航班。儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務。仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。
有見及此、並因應部份員工的要求，決定向若干員工組別（包括機師、機艙服務員、及機場員工等）推出自願離職計劃。會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。
國泰指，是次計劃純屬自願性質，並沒有預設參與人數的指標。
【11：45原文】南華早報：國泰預期短中期無明顯改善 推自願離職計劃
南華早報引述消息報道，國泰航空（0293）短中期內均不見明顯的改善(no discernible improvement in short to medium term)，計劃精簡航班，同時向香港飛行員和空中服務員提供自願離職計劃，以削減成本。報道引述消息指，未有就自願離職計劃設定離職人數目標。
報道引述國泰員工指，國泰向員工作出上述表述，並詢問員工是否願意離職，並指出將會精簡航班，只營運少量骨幹班次，並會維持一段相當長的時間(some considerable time)。
國泰現報7.01元，跌1.26%。
其他報道
疫苗氣泡｜黃傑龍：除非員工對疫苗看法有變 才考慮C類運作模式
恒指高開50點 萬洲升3.3% 東方海外跌10% 樂嘉思升162%
百勝中國首季多賺2.7倍 料同店銷售額恢復到2019年水平尚需時日