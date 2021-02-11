港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03881%；1星期HIBOR跌0.41點子至0.04679%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.17446%；6個月期HIBOR跌0.09點子至0.30982%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.43821%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.111%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.021%，終止連續2日擴闊，利差是2021年4月26日後最低，當日差距為-0.0217%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年4月23日，當日利差報-0.0249%。

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