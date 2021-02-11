受惠疫情期間，人們呆在家裡希望通過線上觀看視頻來緩解無聊，YouTube廣告收入迅速成長，第一季度YouTube廣告業務收入60.05億美元，好過市場預期57.0億美元，去年同期為40.38億美元。YouTube每月的登錄用戶超過20億。

此外由於遠程工作需求激增，谷歌的雲計算業務也大幅攀升，雲計算業務收入，也增長45.7%至40.47億美元，略高過市場預期的39.9億美元。但是，其線上搜索引擎業務因商業搜尋量下降而受到衝擊，收入318.79億美元，好過市場預期的299億美元，佔收入57.6%。

Alphabet 首席財務官 Ruth Porat 表示，業績反應消費者網路活動增加，以及各項業務廣告營收的增長，不過 Porat 拒絕評論消費者行為和廣告支出趨勢是否會延續下去，也迴避是否在旅遊或其他產業看到支出顯著回升的跡象。

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