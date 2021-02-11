Alphabet季度收入勝預期 推500億美元回購計劃
文章日期：2021年4月28日 10:58
谷歌母公司Alphabet公布季度業績，不含流量獲取成本的收入為456億美元，遠勝預期的426.1億美元。收入增長34%至553.1億美元，勝預期的516.1億美元，純利升162%至179.3億美元。公司指，因在經濟重開期間希望擴張的企業增加數字廣告支出。另外，又宣布推500億美元回購計劃，對上一次是2019年，規模為2500萬美元。
受惠疫情期間，人們呆在家裡希望通過線上觀看視頻來緩解無聊，YouTube廣告收入迅速成長，第一季度YouTube廣告業務收入60.05億美元，好過市場預期57.0億美元，去年同期為40.38億美元。YouTube每月的登錄用戶超過20億。
此外由於遠程工作需求激增，谷歌的雲計算業務也大幅攀升，雲計算業務收入，也增長45.7%至40.47億美元，略高過市場預期的39.9億美元。但是，其線上搜索引擎業務因商業搜尋量下降而受到衝擊，收入318.79億美元，好過市場預期的299億美元，佔收入57.6%。
Alphabet 首席財務官 Ruth Porat 表示，業績反應消費者網路活動增加，以及各項業務廣告營收的增長，不過 Porat 拒絕評論消費者行為和廣告支出趨勢是否會延續下去，也迴避是否在旅遊或其他產業看到支出顯著回升的跡象。
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