叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍於facebook專頁表示，已向旗下管理層了解員工對打針的看法，惟大部分員工對疫苗持觀望態度，「表示擔心唔想打的仍然係大多數」。他重申，「打疫苗係冇得迫嘅」，故經評估員工意見後，黃傑龍表示旗下餐廳會維持現時的經營方式，即「B類」運作模式，包括員工定期檢測、食客可選擇用「安心出行」或填紙、堂食至晚上十時並維持4人一桌等措施，並指最少一個月內都不會作出改變。

他又指，一個月後除非員工對疫苗的看法出現重大改變，集團才會考慮「C類」(詳見圖2)，否則可能維持「B類」營運模式。

政府推餐飲業「ABCD」四營運模式：

A類：沒採取指定防感染措施，堂食至下午6時前、最多二人一枱，人數上限為處所一半

B類：採取指定防感染措施，例如安排員工每14天做一次新型冠狀病毒檢測，食客用安心出行或指定紀錄方式，晚市至10時，最多4人一枱，人數上限為處所一半

C類：所有員工至少完成接種第一劑新冠疫苗，按需要整個或部分處所劃分特定區域，區域內堂食可延長至午夜12時，最多6人一枱，區域內食客須用安心出行，人數上限為處所一半

D類：若所有員工完成疫苗接種（已打兩劑及已過14天），按需要整個或部分處所劃分特定區域，堂食可延長至凌晨2時，最多8人一枱，人數上限為處所75%；食客須至少已接種首劑新冠疫苗，並使用安心出行

其他報道

星巴克全球銷售增長低於預期 延長時段轉跌

Archegos爆煲後 瑞銀、瑞信改組法律團隊

微軟第三季收入符預期

國藥首季多賺近5成

滬深三大指數個別走 創板指一枝獨秀高開0.16%

恒指高開50點 萬洲升3.3% 東方海外跌10% 樂嘉思升162%

港股ADR升157點 港交所、中人壽、中海外、比亞迪等業績

百勝中國首季多賺2.7倍 料同店銷售額恢復到2019年水平尚需時日

東方海外遭股東折讓11.5%配股減持 套現8.4億元