恒指高開50點 萬洲升3.3% 東方海外跌10% 樂嘉思升162%
文章日期：2021年4月28日 09:26
恒指今早高開50點或0.18%，報28991點，成交金額29億元；國指今早高開2點或0.02%，報10985點。恒生科技指數開市報8531點，升0.18%。
藍籌21隻升，23隻下跌，11隻無升跌。萬洲（0288）升3.3%，報6.88元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.04%，報47.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；美團（3690）跌1.02%，報309.8元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.64%，報621元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。
恒生科技指數成份股12隻升，8隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報306元，升2.68%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報26.15元，跌1.32%。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報178.6元，升0.62%；中國人壽（2628）開市報15.58元，跌0.51%；中海外（0688）開市報19.54元，跌0.1%；港交所（0388）開市報489元，跌0.2%；中興通訊（0763）開市報20.2元，升0.75%。
百勝中國（9987）首季多賺2.7倍。開市報479元，升3.8%。
東方海外（0316）遭股東折讓11.5%配股減持 套現8.4億元。開市報122元，跌10%。
江銅（0358）首季多賺436.29%。開市報19.38元，無升跌。
歡喜傳媒（1003）以2.15元即折讓約2.01%配股，集資淨額4.67億元。開市報2.32元，升7.9%。
國藥（1099）首季多賺49.7%。開市報24.5元，升1.03%。
傳中央查螞蟻上市快速獲批原因 馬雲暫被禁出境。阿里巴巴（9988）開市報228.8元，升1.06%。
新地（0016）逾70億人民幣投得廣州南站核心區地皮。開市報117.6元，跌0.42%。
樂嘉思（1867）賣盤 每股要約價0.22元 溢價83.3%。開市報0.315元，升162%。
萬洲國際（0288）3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰。開市報6.88元，升3.3%。
寶勝國際（3813）、裕元工業（0551）發盈喜。寶勝國際開市報2元，升6.3%；裕元開市報19.72元，升0.71%。
安徽海螺（0914）首季純利升18.22%至58.1億元。開市報47.2元，升0.43%。
中遠海運港口（1199）首季少賺20%。開市報6.36元，跌0.93%。
多隻航運股破頂，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見30.65元，開市報30.65元，升0.66%；中國外運（0598）創52周高，見3.65元，開市報3.65元，升0.83%；中遠海控（1919）創52周高，見14.72元，開市報14.72元，升0.55%。
其他破頂股包括，SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，無升跌。
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