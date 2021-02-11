港股ADR升157點 港交所、中人壽、中海外、比亞迪等業績
文章日期：2021年4月28日 08:53
美股個別發展，港股ADR升157點或0.54%，報29098點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.05%，折合報624.66元；阿里巴巴（9988）升1.11%，折合報228.92元；美團（3690）跌0.05%，折合報312.84元；匯控（0005）升3.68%，折合報47.69元；建行（0939）跌0.12%，折合報6.34元。
道期跌0.26%，標期升0.01%，納期升0.04%。日股現跌0.18%，韓股現跌0.31%，澳股現升0.13%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括比亞迪（1211）、中國人壽（2628）、中海外（0688）、港交所（0388）、中興（0763）等。
百勝中國（9987）首季多賺2.7倍。
東方海外（0316）遭股東折讓11.5%配股減持 套現8.4億元。
江銅（0358）首季多賺436.29%。
歡喜傳媒（1003）以2.15元即折讓約2.01%配股，集資淨額4.67億元。
國藥（1099）首季多賺49.7%。
傳中央查螞蟻上市快速獲批原因 馬雲暫被禁出境。
新地（0016）逾70億人民幣投得廣州南站核心區地皮。
樂嘉思（1867）賣盤 每股要約價0.22元 溢價83.3%。
萬洲國際（0288）3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰。
安徽海螺（0914）首季純利升18.22%至58.1億元。
中遠海運港口（1199）首季少賺20%。
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