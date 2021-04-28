美股業績期，Tesla績後向下，其他科技股亦有沽壓，標指、納指終止兩連升。谷歌母公司Alphabet利潤和收入超過分析師預期，收市後延長時段上漲超過4%，收復常規交易時段的失地；微軟在盤後交易中回吐漲幅，下跌3.5%；蘋果和亞馬遜亦將於本周公布業績。