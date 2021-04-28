科技股有沽壓 標指、納指向下 道指升3點
文章日期：2021年4月28日 08:20
美股業績期，Tesla績後向下，其他科技股亦有沽壓，標指、納指終止兩連升。谷歌母公司Alphabet利潤和收入超過分析師預期，收市後延長時段上漲超過4%，收復常規交易時段的失地；微軟在盤後交易中回吐漲幅，下跌3.5%；蘋果和亞馬遜亦將於本周公布業績。
道瓊斯工業平均指數收漲3點，升幅0.01%，報33984點。標普500指數收跌0.9點，跌幅0.03%，報4186點。納斯達克綜合指數收跌48點，或0.35%，報14090點。
高盛升0.91%，報346.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻20點，而3M跌2.59%，報194.45元，拖低道指34點。
科技股方面，蘋果收市報134.39元，跌0.24%，谷歌母公司Alphabet收市報2290.98元，跌0.82%，亞馬遜收市報3417.43元，升0.24%，Facebook收市報303.57元，升0.17%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報439點。德國DAX指數收跌0.31%，報15249點；法國CAC 40指數跌0.03%，報6273點；英國富時100指數收跌0.27%，報6944點。