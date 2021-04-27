外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因 馬雲暫被禁出境
文章日期：2021年4月27日 22:48
中國當局對螞蟻集團緊咬不放，《華爾街日報》今晚引消息報道，中央秋後算賬，現時正調查為何螞蟻中港兩地上市計劃去年能夠快速通過審批，調查對象包括當時批准上市的監管機構、地方官員，以及有望從交易中獲益的大型國企。惟消息人士指出，暫不知上述人士是否需要為螞蟻事件負責。
此外，報道引消息稱，在螞蟻依照中央要求完成重組之前，馬雲將不可離開中國。綜合外媒早前報道，螞蟻被要求轉型為金融控股公司，受到金融監管條文規管，有分析員相信螞蟻不再可能於科創板上市。不過，現時官方仍未正式共布重組計劃，據報仍需數月時間。
報道指出，馬雲與國企及地方官員的關係正一同被調查。報道特別點名一名內地官員，為上海市委書記李強。《華爾街日報》指出，李強深獲習近平信任，曾於上海科創板正式推出之前，與習討論計劃。但李強早年曾在浙江任職多年，因此私下亦對馬雲及阿里系企業非常支持。他曾於2018年高調表示全力支持馬雲、阿里及螞蟻的發展。報道未有提及李強本人是否遭到調查。
報道指出，遭到調查的，包括主權基金中國投資有限責任公司（CIC），以及中國人壽等大型保險企業。報道指出，中央關注這些國企為何要投資螞蟻新股，舉例而言，CIC作為主權基金，本身應投資海外企業，而非國內企業。
螞蟻去年上市計劃起初可謂一帆風順。當時，浙江證監局對其上市申請的審批用時僅一星期，而上海科創板則不足一個月便開綠燈。翻查當時資料，螞蟻由首發到「過會」、註冊招股書僅用時25日，創下上海科創板紀錄。
其他報道
渣打：「百分百擔保個人特惠貸款」合資格人士可經網站或電話申請
萬洲國際：3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰
中銀香港：配合「百分百擔保個人特惠貸款」計劃 提供電子申請渠道
恒指延續窄幅波動走勢 收市跌11點 匯控績後升2% 藥明跌6%守配售價