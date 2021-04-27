負責集團大灣區項目（包括廣州南站項目）的新地執行董事郭基煇表示，新地對大灣區的發展前景充滿信心，一直積極物色合適的投資項目。隨著『軌道上的大灣區』加速推進，新地將這全國客流量最高的高鐵站建立宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區綜合項目，冀促進粵港澳青少年的廣泛交流，塑造大灣區全新的『廣州南站新城』。

新地擬在該地皮採取「東商務、西交通」的總體規劃，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等，並採用靈活租售並舉的策略，預計辦公大樓及住宅可售樓面面積約530萬平方呎，另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。

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