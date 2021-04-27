新地逾70億人民幣投得廣州南站核心區地皮
文章日期：2021年4月27日 20:10
新鴻基地產（0016）宣佈，以70.82億元人民幣，投得廣州南站核心區地皮，是新地繼香港高鐵西九龍站項目後，在粵港澳大灣區另一大型交通樞紐綜合項目。項目將集合商、住、行於一身，預計可出售樓面面積及長期持有的樓面面積，分別有約530萬平方呎及約400萬平方呎。該項目預計於2025年起，分階段完成。
負責集團大灣區項目（包括廣州南站項目）的新地執行董事郭基煇表示，新地對大灣區的發展前景充滿信心，一直積極物色合適的投資項目。隨著『軌道上的大灣區』加速推進，新地將這全國客流量最高的高鐵站建立宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區綜合項目，冀促進粵港澳青少年的廣泛交流，塑造大灣區全新的『廣州南站新城』。
新地擬在該地皮採取「東商務、西交通」的總體規劃，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等，並採用靈活租售並舉的策略，預計辦公大樓及住宅可售樓面面積約530萬平方呎，另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。
其他報道
渣打：「百分百擔保個人特惠貸款」合資格人士可經網站或電話申請
萬洲國際：3月止季度純利跌17% 料非洲豬瘟、新冠疫情仍成挑戰
中銀香港：配合「百分百擔保個人特惠貸款」計劃 提供電子申請渠道
恒指延續窄幅波動走勢 收市跌11點 匯控績後升2% 藥明跌6%守配售價