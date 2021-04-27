他以澳紐氣泡為例，指澳洲、紐西蘭兩地都是接近零確診，不設任何疫苗及檢測要求，只是擴大了人群，做法就如同港島、九龍之間不設要求一樣，這才是「真氣泡」。他認為，「將一個低風險地區，與另一個低風險地區融合，你得到的是一個更大的低風險地區」。（注：澳紐氣泡4月17日開始，24日因西澳疫情暫停，明日將再重開。）

Webb又指出，港府對低接種率多次表達不滿，但卻未能給出任何激勵措施。他指出，香港現在達成了一種微妙的平衡，一邊是不接種疫苗、面對本地「接近零的」確診案例帶來的「接近零的」風險；另一邊是接種疫苗，面對「非零」的風險，包括極度罕見卻危險的血栓等。他敦促港府，盡快為疫苗提供激勵制度。

Webb就提高疫苗接種率獻計，提出「四步曲」。首步是通關，允許全部接種疫苗的、或已經檢測新冠陰性的旅人，在不需要額外檢測及隔離的前提下出行及回港。第二步是這項出遊計劃可能帶來小型疫情爆發，但變相刺激更多人接種，而且也在本港醫療系統能力範圍內，目標是七成人口接種疫苗。

第三步是向本港民眾提供疫苗大抽獎（VacciLottery）作為激勵：每有1個人接種，獎金就增加100元，每周攪珠一次。假設本周有10萬民眾參與接種，大獎則可達到1000萬元，且每人只能抽獎一次。他表示，港府目標如果是七成人口接種，那麼大獎計劃最多只需要4.55億，遠遠少於保就業撥出的資金。最後一步，則是完全通關。

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