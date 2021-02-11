ZA Bank：新客開戶及申請失業貸款可獲400元現金獎賞
文章日期：2021年4月27日 18:28
金管局旗下的香港按揭證券公司宣布，為失業人士設立的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（PLGS）將於明日（4月28日）起至10月27日接受申請，虛銀眾安銀行（ZA Bank）將在5月接受申請。ZA Bank今日宣布，全新客戶只經該行申請PLGS及開戶，貸款額5000元起，就可獲400元現金獎賞，現有客戶亦可推薦朋友開戶及申請PLGS，被推薦人成功申請及開戶後，被推薦人可額外獲得100元現金獎賞，推薦人亦有100元現金獎賞。
ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲指出，整個申請流程可在應用程式內完成，經測試需時5至10分鐘，而審批過程需時4至5日完成，現金獎賞會在月底發放，例如客戶在5月3日申請PLGS，將在8日收到貸款，5月底再獲取現金獎賞。
他又指，400元現金現金獎賞會採取先到先得形式發放，約有數千個名額。由於應用程式仍在測試，料於5月3日至4日起可供申請PLGS，現時可在網站內預先登記。
冼迪雲預計，由於香港失業率高企，部分行業如建築、飲食業的情況更嚴峻，相信有較多從事這些行業的有需要人士申請PLGS。
ZA Bank行政總裁許洛聖表示，希望今次計劃可向社會推廣虛銀，以科技幫助有需要人士。他又指，該行開業一年共有30萬客戶，現時日均上客量仍能保持動力，約1000人。
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