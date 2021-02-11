ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲指出，整個申請流程可在應用程式內完成，經測試需時5至10分鐘，而審批過程需時4至5日完成，現金獎賞會在月底發放，例如客戶在5月3日申請PLGS，將在8日收到貸款，5月底再獲取現金獎賞。

他又指，400元現金現金獎賞會採取先到先得形式發放，約有數千個名額。由於應用程式仍在測試，料於5月3日至4日起可供申請PLGS，現時可在網站內預先登記。

冼迪雲預計，由於香港失業率高企，部分行業如建築、飲食業的情況更嚴峻，相信有較多從事這些行業的有需要人士申請PLGS。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，希望今次計劃可向社會推廣虛銀，以科技幫助有需要人士。他又指，該行開業一年共有30萬客戶，現時日均上客量仍能保持動力，約1000人。

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