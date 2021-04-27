期內，由於非洲豬瘟造成的供應短缺改善，中國平均生豬價格為每公斤人民幣31.7元（相等於約4.9美元），按年下跌12.6%。至於美國，平均生豬價格及豬肉價值分別上升32.3%至每公斤1.3美元及28.2%至每公斤2.0美元，此乃由於國內及出口需求強勁所致。至於歐洲，歐盟成員國的平均白條價格於本期間內為每公斤1.4歐元（相等於約1.7美元），較比較期間下跌12.6%，原因是非洲豬瘟爆發令出口受到限制。

公司認為，今年與非洲豬瘟及冠狀病毒相關的風險仍會對我們構成潛在挑戰。另外，將繼續實行有關擴產上量、調整產品結構及提高效率的經營策略。公司指，由於豬肉乃消費必需品，加上擁有垂直整合和地域多元化的優勢，將可以有效應對挑戰並達至持續增長。

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