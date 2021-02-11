保泰：成立兩年促成100億港元保額 續凍結醫保年費
文章日期：2021年4月27日 17:42
保泰人壽（Bowtie）成立兩周年，公司聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝表示，由成立至今已有3萬名港人投保，總保額達100億港元。去年受新冠病毒疫情影響，本地保險業整體保費收益下跌40%，惟保泰仍錄得10倍增長。當中，香港長期保險業務的新造直接業務保單數目排得全港第二，市佔率為15%，第三季為18%，第四季為23%。展望未來，他表示，冀望公司未來銷售額能保持全港首三位之列，並能在兩年內促成1000億元保障額。
保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇表示，今年公司將會連續第二年凍結自願醫保計劃年費。如將自願醫保標準計劃收費與同業平均值比較，公司計劃收費仍低30%。他又指，雖然保費廉宜但靈活計劃產品賠償率高達90%。其餘10%賠償不足主要是癌症治療所致，並解釋，一般自願醫保在癌症方面都會有賠償不足問題。
最後，公司又宣布將會升級自願醫保靈活計劃的「病房及膳食」及其他費用的保障額， 升幅為33%。在更新保障額後，病房及膳食保障額由每日800元，上升至每日1100元、善終及紓緩治療費用由0元新增至每年度2萬元。
曾俊華：已接種復必泰疫苗
保泰人壽資深顧問曾俊華表示，現時坊間有許多保險公司仍停留在19世紀的運作模式，保險中有不少費用投放於投資方面，忽略保險作為健康保障的初心。同時又不願與時並進、投入科技研發，拖後行業發展。
相反保泰不但願意聆聽及關心市民所需，回應有關訴求，並提供市民可負擔的醫療保障。成為公司顧問後，令他更明白21世紀年輕人思維，他引述70年代歌手Leonard Cohe的一句歌詞「there is a crack in everything that's how the light gets in」，表示每一件事都不完美、有裂縫，但那裏就有光，以之勉勵公司即使遇到困難，亦要回歸初心做好醫療保險。
最後，他又透露已經接種復必泰疫苗，原因是接種場所距離住家較接近。
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