保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇表示,今年公司將會連續第二年凍結自願醫保計劃年費。如將自願醫保標準計劃收費與同業平均值比較,公司計劃收費仍低30%。他又指,雖然保費廉宜但靈活計劃產品賠償率高達90%。其餘10%賠償不足主要是癌症治療所致,並解釋,一般自願醫保在癌症方面都會有賠償不足問題。

最後,公司又宣布將會升級自願醫保靈活計劃的「病房及膳食」及其他費用的保障額, 升幅為33%。在更新保障額後,病房及膳食保障額由每日800元,上升至每日1100元、善終及紓緩治療費用由0元新增至每年度2萬元。

曾俊華:已接種復必泰疫苗

保泰人壽資深顧問曾俊華表示,現時坊間有許多保險公司仍停留在19世紀的運作模式,保險中有不少費用投放於投資方面,忽略保險作為健康保障的初心。同時又不願與時並進、投入科技研發,拖後行業發展。

相反保泰不但願意聆聽及關心市民所需,回應有關訴求,並提供市民可負擔的醫療保障。成為公司顧問後,令他更明白21世紀年輕人思維,他引述70年代歌手Leonard Cohe的一句歌詞「there is a crack in everything that's how the light gets in」,表示每一件事都不完美、有裂縫,但那裏就有光,以之勉勵公司即使遇到困難,亦要回歸初心做好醫療保險。

最後,他又透露已經接種復必泰疫苗,原因是接種場所距離住家較接近。

