中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示：「自疫情發生以來，中銀香港率先推出多項金融服務支援及民生紓困措施，協助客戶應對資金周轉的困難。本行會積極配合香港按證保險有限公司的『百分百擔保個人特惠貸款』計劃，為有需要人士提供簡易便捷的申請渠道，並會儘快處理相關申請，提供適切支援，協助他們渡過困境」。

由2021年4月28日至10月27日，有需要的客戶可透過中銀香港手機/網上銀行及中銀香港網頁（貸款>私人貸款>百分百擔保個人特惠貸款），填寫網上申請表及上載所需證明文件，再按提交即完成申請。此外，客戶亦可致電3988 2128或前往任何一家中銀香港分行提交申請。

「百分百擔保個人特惠貸款」計劃最高貸款額為港幣8萬元或失業前平均月薪的6倍（以較低者為準），實際年利率為1%，並提供12個月至72個月還款期以供選擇，擔保費全免。為減輕即時還款壓力，客戶更可選擇首12個月延期還本，隨後5年分期償還本金及利息。在清還全部貸款後，客戶將獲得全數利息回贈。

凡18歲或以上香港永久性居民，在申請該計劃時失業至少兩個月，即符合申請資格。自僱人士、自由職業者、散工或臨時工如能提供失去主要經常收入證明，亦可申請該計劃。如欲查詢有關詳情，可致電3988 2128或瀏覽中銀香港網頁。

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