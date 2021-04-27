總結今年首季，商品整體出口貨值按年升33.2%；商品進口貨值上升25.6%。今年首季錄得有形貿易逆差670億元，相等於商品進口貨值的5.7%。

政府發言人表示，受全球需求顯著反彈所支持，三月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往多個主要市場（尤其是內地）的出口錄得顯著升幅。三月份商品貿易總額達到8452億元，是近四個月來第三次超過8000億元水平。第一季合計，商品貿易總額較2018年創下的第一季高位超出13.2%。

由於內地及美國帶動的全球經濟復蘇，應在未來一段時間繼續支持香港的出口表現。然而，疫情發展及包括中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注。

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