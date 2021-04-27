匯豐指，一直透過提供適切幫助與社會共渡時艱，去年先後向個人客戶推出多項支援措施，包括住宅按揭「還息不還本」安排及支援貸款。為推動「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，匯豐調配額外資源及人手，包括設立24小時熱線電話（852）2996 7288處理客戶查詢和申請。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「匯豐歡迎香港政府推出這項特別措施，向為受疫情影響而面對就業困難的香港居民提供額外經濟援助。作為香港領先的銀行，匯豐會竭力協助客戶面對目前難關，就如過去156年匯豐與港人並肩同行一樣。」

合資格客戶可於匯豐網站或熱線電話作出申請。每名申請人的貸款上限定為在職時平均月薪的6倍，最高貸款額為港幣80,000元。貸款期72個月，包括首12個月「還息不還本」的選項，實際年利率1%。申請人全數償還貸款後將可獲發還已繳付的全部利息。

匯豐表示，18 歲或以上的香港永久性居民，於申請貸款前失業兩個月或以上，並能證明失去在香港工作所獲得的主要經常收入；自僱人士、自由工作者及合約員工若作出失業聲明，並能證明失去在香港工作所獲得的主要經常收入均可申請；已參加「中小企融資擔保計劃」並有有效的信貸擔保額的企業持有人並不能申請；申請貸款時，申請人不屬於未獲解除破產人士及未有針對其的破產呈請或法律程序。 當貸款申請獲香港按揭證券公司批准後，申請人將會收到電話短訊通知，以及列有貸款詳情的確認信。

最高貸款額為2020年1月至2021年2月期間任何3個月的平均月薪的6倍，或按2019-2020財政年度稅單中可量度的平均月薪的6倍，或港幣80,000元，以較低者為準。

而有關於「申請人全數償還貸款後將可獲發還已繳付的全部利息」一項，不設手續費、提早還款罰款、逾期還款利息，但設有逾期還款費用。

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