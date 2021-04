與香港人相比,英國人比較喜歡慢條斯理、享受生活,很看重work-life balance,「搏殺」的氣氛不常在英國出現,筆者經驗是曾向不同的英國同事請求一個簡單的官方答覆,有時要等好一段時間才有答案,又或者原定的計劃不時推遲。香港的壓力是一遇到疑難,就要從速解決。若然以香港的效率催促英國同事,也有機會令他們覺得壓逼,如何在做好香港人形象與融入文化,當中需要拿捏。

而歐洲文化是大體同一文明,都是喜歡大量交際與團隊精神。大家聽得多的是與洋人多閒聊,但少交心,人來人往間都是流水,酒肉朋友居多。而英國亦不慣直接論好壞,若看到一件事,他們一般給予正面評價,例如「good」、「cool」、「really cool」、「perfect」等,大概是避免傷人自尊。不過要正確解讀英語,都須知道一聽到「good」與「cool」其實等於很普通,甚至不贊同。大概將英文的評級標準推低兩三級,就近乎答案。若聽到「good」而繼續做下去,隨時得失別人。

現代英國人普遍亦會重視community與team spirit,你在一個地方,他們會期望你會融入他們的圈子。當然香港如是,但稍有不同的是,英語世界的交際方式與亞洲截然不同,例如英國裏大家每日一見面會互相問候:「How do you do?」、「How’s it going?」字面是關心你,實則只是開場白,若太認真表達自己的心情,便會悶透對方,有失人情世故,例牌答案是「Pretty nice」、「Good」,再加數句講講生活瑣事,便構成現代英國人的日常對話。華人開口往往是有話才說,若在英國交際中說話太認真或太沉默,都不易融入他們的圈子,甚麼都隨口說說,比較貼近他們文化。

另外,現代英國亦稍有趨勢喜歡「cool」(輕浮、新鮮)的人事,不經意地做一些破格的事,他們會覺得很有趣。華人傳統尚穩重以至保守,平日話題如何有一些「cool」的事吸引聽眾,也是另一學問。

在不同文化的濾鏡看來,香港人的特質都會有分別。從英國看,香港人果斷迅速、說一不二、做事沉穩、工夫紮實,都是可在英國推銷的優點。英國人談一場公事,往往有冗長的開場白,去租個房子或見工,例必問你近來生活如何,之後有何活動等,漸漸才入正題,甚至希望將正題顯得不重要,這是他們的禮儀。凡觸及錢銀或現實之處,則會婉轉傳達,用較長的文藻去鋪墊簡單的意思。

在香港備受教育制度與工時訓練的香港人,到了英國,反而成為長處。不過亦因香港社會不鼓勵文藝,而普遍英國人則很重視文、史、哲、藝術,日常對話不乏修養,筆者遇過一位保安,會對中國政治、英國社會學侃侃而談,都是在香港難以想像。如果但求打工,想在文藝範疇與當地人一爭長短,又或者希望以談吐吸引別人,則恐非主流香港人的專長了。

賈文清

