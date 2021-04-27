與香港人相比，英國人比較喜歡慢條斯理、享受生活，很看重work-life balance，「搏殺」的氣氛不常在英國出現，筆者經驗是曾向不同的英國同事請求一個簡單的官方答覆，有時要等好一段時間才有答案，又或者原定的計劃不時推遲。香港的壓力是一遇到疑難，就要從速解決。若然以香港的效率催促英國同事，也有機會令他們覺得壓逼，如何在做好香港人形象與融入文化，當中需要拿捏。

而歐洲文化是大體同一文明，都是喜歡大量交際與團隊精神。大家聽得多的是與洋人多閒聊，但少交心，人來人往間都是流水，酒肉朋友居多。而英國亦不慣直接論好壞，若看到一件事，他們一般給予正面評價，例如「good」、「cool」、「really cool」、「perfect」等，大概是避免傷人自尊。不過要正確解讀英語，都須知道一聽到「good」與「cool」其實等於很普通，甚至不贊同。大概將英文的評級標準推低兩三級，就近乎答案。若聽到「good」而繼續做下去，隨時得失別人。

現代英國人普遍亦會重視community與team spirit，你在一個地方，他們會期望你會融入他們的圈子。當然香港如是，但稍有不同的是，英語世界的交際方式與亞洲截然不同，例如英國裏大家每日一見面會互相問候：「How do you do?」、「How’s it going?」字面是關心你，實則只是開場白，若太認真表達自己的心情，便會悶透對方，有失人情世故，例牌答案是「Pretty nice」、「Good」，再加數句講講生活瑣事，便構成現代英國人的日常對話。華人開口往往是有話才說，若在英國交際中說話太認真或太沉默，都不易融入他們的圈子，甚麼都隨口說說，比較貼近他們文化。

另外，現代英國亦稍有趨勢喜歡「cool」（輕浮、新鮮）的人事，不經意地做一些破格的事，他們會覺得很有趣。華人傳統尚穩重以至保守，平日話題如何有一些「cool」的事吸引聽眾，也是另一學問。

在不同文化的濾鏡看來，香港人的特質都會有分別。從英國看，香港人果斷迅速、說一不二、做事沉穩、工夫紮實，都是可在英國推銷的優點。英國人談一場公事，往往有冗長的開場白，去租個房子或見工，例必問你近來生活如何，之後有何活動等，漸漸才入正題，甚至希望將正題顯得不重要，這是他們的禮儀。凡觸及錢銀或現實之處，則會婉轉傳達，用較長的文藻去鋪墊簡單的意思。

在香港備受教育制度與工時訓練的香港人，到了英國，反而成為長處。不過亦因香港社會不鼓勵文藝，而普遍英國人則很重視文、史、哲、藝術，日常對話不乏修養，筆者遇過一位保安，會對中國政治、英國社會學侃侃而談，都是在香港難以想像。如果但求打工，想在文藝範疇與當地人一爭長短，又或者希望以談吐吸引別人，則恐非主流香港人的專長了。

賈文清

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