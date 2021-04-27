中遠海運港口首季少賺20% 大中華地區的總吞吐量升12%
文章日期：2021年4月27日 16:44
中遠海運港口（1199）公布截至3月止首季純利7302.7萬美元，按年跌20.5%，若不計入一次性項目則升140.1%。收入升20.3%至2.65億美元。
期內，總吞吐量按年上升9.9%至30,187,744標準箱；權益吞吐量按年上升7.2%至9,293,125 標準箱；控股碼頭公司的總吞吐量按年上升5.3%至5,365,528 標準箱；非控股碼頭公司的總吞吐量按年上升10.9%至24,822,216標準箱。
期內，大中華地區的總吞吐量按年上升12.5%至23,228,766標準箱 (2020 年同期：20,655,665 標準箱)，佔集團總吞吐量的76.9%，上述吞吐量上升主要受惠於2021年春節後復工情況理想，以及國際貿易復蘇帶動外貿箱增長。
海外地區總吞吐量按年增長2.0%至6,958,978標準箱(2020年同期：6,824,049 標準箱)，佔集團總吞吐量 23.1%。
公司指，相信炎疫情對港口行業的影響正逐漸減少。隨著各國推展新冠肺炎疫苗接種計劃，疫情有望在全球得到控制，貿易和經濟活動可望進一步恢復。集團將積極加強門戶港的佈局，進一步強化供應鏈服務，並物色在中東、非洲及東南亞等地的拓展機遇。
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