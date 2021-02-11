恒指表現反覆，今早低開57點後，曾借內地3月全國規模以上工業企業利潤同比增長92.3%，而升最多92點，但午後又再尋低，低位跌159點，未有方向之下，全日高低波幅252點，並延續近期於10天線(28925.59點)爭持，20天線(28757.87點)及50天線(29155.4點)之內波動的走勢。