恒指延續窄幅波動走勢 收市跌11點 匯控績後升2% 藥明跌6%守配售價
文章日期：2021年4月27日 16:23
恒指表現反覆，今早低開57點後，曾借內地3月全國規模以上工業企業利潤同比增長92.3%，而升最多92點，但午後又再尋低，低位跌159點，未有方向之下，全日高低波幅252點，並延續近期於10天線(28925.59點)爭持，20天線(28757.87點)及50天線(29155.4點)之內波動的走勢。
恒指收市跌11點或0.04%，報28941點，成交金額1454億元，較上日減少1.38%；國指升2點或0.02%，報10983點。恒生科技指數收報8516點，升0.37%。
藍籌19隻升，32隻下跌，4隻無升跌。美團（3690）升2.62%，收報313元，是升幅最大的藍籌，中午公布業績的匯控（0005）升2%，收報46元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；大股東減持的藥明生物（2269）跌6.01%，收報107.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。
恒生科技指數成份股13隻升，18隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報119.8元，升5.27%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）創上市新低，見13.16元，收報13.22元，跌4.2%。
北水南下合計淨流入8.34億元，較上日減少57.87%，連續第8日流入，累計流入318.78億元。南水北上合計淨流入35.12億元人民幣，較上日增加9.62%，連續第3日流入，累計流入145.76億元。
午後消息股表現
匯控（0005）中午公布，首季列賬基準除稅前利潤增79%勝預期，中期業績時考慮派息。股價曾升最多2.99%，是2021年3月9日後最大升幅。全日收報46元，升2%。
香格里拉（0069）宣布與日本Samty合作在京都建新酒店。香格里拉收報7.45元，升0.27%。
馬士基，上調今年全球需求預測。港口運輸股向上，中遠海控（1919）創52周高，見14.64元，收報14.64元，升7.65%；中國外運（0598）創52周高，見3.65元，收報3.62元，升3.43%；海豐國際（1308）創上市新高，見30.5元，收報30.45元，升4.64%。
小紅書考慮今年在美國進行規模至多10億美元的IPO。內地社交媒體股個別發展，快手（1024）收報274元，跌0.15%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見940元，收報932元，升2.98%；騰訊（0700）收報625元，跌0.56%。
傳富力物業服務香港IPO集資最多54億元。富力（2777）收報9.96元，跌0.3%。
今早及隔晚消息股表現
今日公布業績的萬洲（0288）收報6.66元，升0.45%。
藥明生物（2269）股東107元減持 增至1.08億股 禁售期配股獲代理書面同意。收報107.9元，跌6.01%，低位107.1元，守配售價。
市監局對美團（3690）涉嫌「二選一」等壟斷行為立案調查。收報313元，升2.62%。
比特幣反彈，Tesla沽出倉位10%。區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報23.5元，升10.33%；栢能集團（1263）收報4.01元，升3.35%；BC科技（0863）收報15.9元，升1.27%；雄岸科技（1647）收報0.385元，升5.48%；美圖公司（1357）收報2.58元，升4.03%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括361度（1361）創52周高，見3.17元，收報3.15元，升9.76%；特步（1368）創52周高，見7.32元，收報7.1元，升7.41%。
昨日因獲騰訊入股而急升的飛魚科技（1022）曾創52周高，見1.42元，收報1.01元，倒跌20.47%。
其他破頂股包括，國藥控股（1099）創52周高，見24.8元，收報24.25元，升1.89%；現代牙科（3600）創52周高，見4.22元，收報4元，跌2.2%；SOLOMON SYSTECH（2878）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升16.39%；威雅利（0854）創52周高，見3.4元，收報3.4元，無升跌。
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