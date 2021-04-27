每名借款人的最高合資格貸款額，為2020年1月至2021年2月內，任何三個月的平均每月收入的六倍、或參考2019/2020課稅年度稅單的平均每月應予評稅收入的六倍，上限為8萬元。每名借款人的最低貸款額為5000元。貸款用途不設限制。

申請人必須為18歲或以上持有效香港身份證的香港永久性居民、在申請貸款時失業至少兩個月、在申請貸款時不可是未解除破產之人士及不可有任何破產呈請或訴訟、須持有有效的香港銀行帳戶、及可以提供證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。

自僱人士（只限現時沒有中小企融資擔保計劃下的任何擔保貸款者）、自由職業者、散工或臨時工若能提供失業聲明及已失去於香港就業的主要經常收入的證明文件亦合資格。

計劃的最長還款期為六年，借款人可申請在提取貸款後首12個月還息不還本。貸款年利率為1%，但若在預定還款期末或之前還清全部貸款和利息後，借款人將獲回贈全部利息支出。中期拖欠將不影響利息支出回贈。

目前有10家銀行參與計劃，分別為匯豐、恒生（0011）、中銀香港（2388）、渣打、東亞（0023）、工銀亞洲、建行亞洲、大新（2356）、信銀國際及上海商業銀行。此外，集友銀行及虛銀眾安銀行（ZA Bank）會在5月接受申請，稍後還會有貸款機構陸續加入。

按證公司指，貸款機構不會收取處理費、成立費或提早還款罰款。如有逾期還款，貸款機構或會收取逾期利息或費用。

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