香格里拉首席執行官林明志表示，他們很高興能與Samty集團建立新的合作夥伴關係。該項目發揮香格里拉的酒店服務專長，並結合Samty集團在日本，特別是在京都所在地關西地區的房地產開發優勢。他們希望在2024年歡迎客人光臨這間全新的酒店。Samty集團社長小川靖展表示，擴大酒店業務是Samty商業計劃中的關鍵戰略。這是他們第一個豪華酒店開發項目，期待與香格里拉集團合作，在這一領域尋求更多機會。

香格里拉是於2019年9月收購京都的酒店建設用地。 香格里拉於4月1日，與Samty集團簽訂買賣協議。根據該協議，Samty集團間接獲得此物業80％權益，香格里拉將繼續持有其餘20％權益。買賣協議的完成取決於特定的先決條件，預計將在2021年底分兩次進行及完成交易。

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