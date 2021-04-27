邵偉信表示，全球經濟強勁復蘇帶來撥備減少，而所需的第三級撥備（因應客戶已出現信貸問題）不尋常地低，而且英國等地疫苗亦正在施打。他指全年預期信貸損失會較他們預期為低，今年預期信貸損失準備，將低於2020年業績報告預測的中期目標，即平均貸款的30至40個基點。

匯控經調整收入按年下跌3.12%，經調整支出上升2.68%。匯控淨息差按季下跌0.01厘至1.21厘，邵偉信認為尚未能認為淨息差見底，因為該行現有的貸款正在由高利息過渡至低利息，不過已經接近。

雖然港元拆息首季下跌，不過邵偉信預期今年餘下會有較強的貸款增長，本港按揭、區內商業和貿易貸款增長強勁，全年貸款有中單位數增長，約為首季增幅2.5%的兩倍，在2022年有較佳的淨利息收入增長。另外，非利息收入亦受惠資本市場活躍，客戶活動帶動收入上升。該行正建立收入增長，有信心增長趨勢可帶入2022年。支出方面，他們希望今年保持平穩，往後通過投資科技以繼續保持支出平穩。

匯控將在下半年調遷三名業務環球主管來港，傳本港管理層擔心會引起官僚主義和業務報告層級不清晰，行政總裁祈耀年保證，不會引起官僚主義問題，來港可以接近增長機會，並將機會變為現實。

花旗近日宣布退出13個市場的零售業務，問及會否考慮收購其資產，邵偉信表示目前最有興趣尋找可以加速財富管理策略的資產，不過花旗自身亦保留並擴展其亞洲財富管理平台，因此認為會出售的部分不多，他們對花旗資產的興趣有限。

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