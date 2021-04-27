【有片：選股王】恒指窄幅上落 華潤醫藥業務恢復
文章日期：2021年4月27日 13:00
恒指今早窄幅上落，早市低開後曾經跌159點，但很快反彈，最多倒升78點，半日收報28910點，跌42點或0.15%；大市半日成交843億元。
科技股個別發展，美團-W（3690）升2.49%；娛樂消閒科技股心動（2400）、閱文（0772）明顯受捧。體育用品、服飾股偏好。航運、上游工業及資源股繼續強勢。
藥明生物（2269）遭股東減持，股價半日跌6%。不過，無礙其他藥品或生物科技股炒作，京東健康（6618）、康希諾生物（6185）升逾半成。綜合藥商華潤醫藥（3320）可以留意。
華潤醫藥業務包括製藥及保健品、藥品分銷、藥品零售及產品研發等。去年收入減少2%，純利增加不足1%，相比去年上半年收入跌12%，純利減少15%，反映下半年業務逐步恢復。
集團去年進行多項收購，除了豐富藥品及保健產品組合，亦加大生物藥發展，包括增持血液製品的生物公司股權。核心藥品分銷持續發展，包括數碼化轉型，積極拓展電商業務，加快器械分銷業務發展，推動業績表現。
股價方面，華潤醫藥上月升至5.89元年內高位出現調整，回落至50天線回升，近日再次挑戰5.3元阻力，一旦突破將有望上試高位。止蝕位可放在50天線現約5元。
劉思明