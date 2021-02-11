恒指半日跌42點 美團升2.49% 藥明生物跌5.92%
文章日期：2021年4月27日 12:11
內地3月全國規模以上工業企業利潤按年增長92.3%，恒指今早低開57點，高位升78點，低位跌159點，高低波幅238點。
恒指半日跌42點或0.15%，報28910點，失守10天線(28922.49點)，成交金額843億元；國指升5點或0.05%，報10986點。恒生科技指數收報8538點，升0.63%。
藍籌18隻升，28隻下跌，9隻無升跌。美團（3690）升2.49%，收報312.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；藥明生物（2269）跌5.92%，收報108元，是跌幅最大的藍籌。同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。
恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報119.8元，升5.27%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）創上市新低，見13.24元，收報13.28元，跌3.77%。
北水南下合計淨流出2.81億元，終止連續7日流入，南水北上合計淨流入37.04億元人民幣，較上日增加15.6%，連續第3日流入，累計流入147.67億元。
彭博報道，螞蟻估值或大幅下跌至最低290億美元。阿里巴巴（9988）收報227元，升1.07%。
傳摩通今年將推比特幣主動管理型基金。比特幣隔晚急升，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報22.1元，升3.76%；栢能集團（1263）收報4元，升3.09%；BC科技（0863）收報15.96元，升1.66%；雄岸科技（1647）收報0.39元，升6.85%；美圖公司（1357）收報2.59元，升4.44%。
市監局對美團（3690）涉嫌「二選一」等壟斷行為立案調查。野村料美團「二選一」壟斷或遭罰款46億人幣 維持「買入」評級。美團收報312.6元，升2.49%。
藥明生物（2269）股東107元減持 增至1.08億股 禁售期配股獲代理書面同意。藥明生物收報108元，跌5.92%。
多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）收報45.25元，升0.33%；恒生（0011）收報150.2元，跌0.13%；萬洲（0288）收報6.67元，升0.6%。
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